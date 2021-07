Una AI ora deciderà quanto farci pagare di tasse: l’incredibile gestione a cui nessuno sfugge (Di martedì 6 luglio 2021) Negli Stati Uniti un team di ricerca ha elaborato uno scenario tramite l’AI, l’intelligenza artificiale, che ha permesso di ottenere un sistema di pagamento di tasse decisamente più equo rispetto a quello attualmente in vigore. AI, Intelligenza artificiale e tasse: ecco cosa è emerso (Foto Axepta)L’obiettivo ambizioso porta la firma di AI Economist, progetto di ricerca firmato Salesforce, e punta ad individuare appunto un migliore sviluppo economico attraverso l’uso dell’AI, ottimizzando produttività e soprattutto uguaglianza. Nel dettaglio, attraverso un sofisticato software, viene elaborato un piano che analizza il simultanea migliaia di anni di ... Leggi su computermagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Negli Stati Uniti un team di ricerca ha elaborato uno scenario tramite l’AI, l’intelligenza artificiale, che ha permesso di ottenere un sistema di pagamento didecisamente più equo rispetto a quello attualmente in vigore. AI, Intelligenza artificiale e: ecco cosa è emerso (Foto Axepta)L’obiettivo ambizioso porta la firma di AI Economist, progetto di ricerca firmato Salesforce, e punta ad individuare appunto un migliore sviluppo economico attraverso l’uso dell’AI, ottimizzando produttività e soprattutto uguaglianza. Nel dettaglio, attraverso un sofisticato software, viene elaborato un piano che analizza il simultanea migliaia di anni di ...

