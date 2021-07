Ultime Notizie Roma del 06-07-2021 ore 16:10 (Di martedì 6 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid sulla situazione aumentano i contagi per via della variante Delta in Russia la situazione peggiore tra quelle del nostro continente molti ricoveri in Inghilterra si torna alla normalità Quella ormai Fontana del 2019 nessuna descrizione tutto aperto dal 19 luglio nel paese ci sono circa 30000 contatti al giorno ti arriverà 50.000 e di fatto una nuova Ondata Ma gli scienziati inglesi Non ho dubbi in ospedale finisce solo un positivo su 50 e questo dato in continuo miglioramento va di pari passo con la campagna vaccinale che prosegue senza sosta 80% degli inglesi ha ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid sulla situazione aumentano i contagi per via della variante Delta in Russia la situazione peggiore tra quelle del nostro continente molti ricoveri in Inghilterra si torna alla normalità Quella ormai Fontana del 2019 nessuna descrizione tutto aperto dal 19 luglio nel paese ci sono circa 30000 contatti al giorno ti arriverà 50.000 e di fatto una nuova Ondata Ma gli scienziati inglesi Non ho dubbi in ospedale finisce solo un positivo su 50 e questo dato in continuo miglioramento va di pari passo con la campagna vaccinale che prosegue senza sosta 80% degli inglesi ha ...

