Tenta di ritirare 1000 euro con un documento falso | arrestato 47enne

(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hato di cambiare alle Poste un assegno di milleottenuto a titolo di risarcimento per un incidente stradale subìto utilizzando una carta d’identità falsa: è accaduto a Napoli dove gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hannounnapoletano con precedenti di polizia. Si tratta di Gennaro Rulli, accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio. Un reato per il quale è stato già condannato, per direttissima, a dieci mesi di reclusione. Quando ha presentato l’assegno da cambiare e mostrato il ...

