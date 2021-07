Tadic allontana il Milan | «Ajax club dei miei sogni Non lo lascio»

(Di martedì 6 luglio 2021) Dusan, fantasista serbo dell’, ha smentito le voci che lo vorrebbero vicino aldalla prossima stagione Dusan, fantasista serbo dell’, ha smentito le voci che lo vorrebbero vicino aldalla prossima stagione. Le sue parole ai microfoni di Voetbal International. «L’è il mio, ildei. Penso solo a giocare per l’e mi diverto troppo per lasciare questa squadra. È uno deipiù belli al mondo». L'articolo ...

Sportface.it

Queste le parole con cui Dusanqualsiasi voce che lo ha accostato al Milan , di fatto chiudendo la porta ai Rossoneri , nell'intervista rilasciata a Voetbal International dal ritiro ...'Dusannon è in vendita' . Con queste poche parole Marc Overmars , ds dell' Ajax ,il fantasista serbo dalle grinfie del Milan . 'Non lo vendiamo in questa stagione. Abbiamo iniziato insieme ...Dusan Tadic, fantasista serbo dell’Ajax, ha smentito le voci che lo vorrebbero vicino al Milan dalla prossima stagione Dusan Tadic, fantasista serbo dell’Ajax, ha smentito le voci che lo vorrebbero vi ...Dusan Tadic è il nome nuovo del mercato del Milan, al calciatore piacerebbe trasferirsi in rossonero, l'Ajax però non è della stessa idea ...