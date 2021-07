Russia | persi contatti con aereo con 28 persone a bordo

(Di martedì 6 luglio 2021) Le autorità russe hanno riferito di aver perso icon unsul quale viaggiavano 28, tra cui sei membri dell’equipaggio e due bambini. Lo riferiscono le agenzie russe Ria Novosti e Tass citando i servizi di emergenza e spiegando che il velivolo, un An-26, viaggiava in Estremo Oriente. Partito da Petropavlovsk-Kamchatsky, l’era diretto a Palana nella Penisola di Kamchatka. Citando una propria fonte, la Tass afferma che l’potrebbe essere caduto in mare. L’Interfax ipotizza invece che il velivolo si sia schiantato vicino a una miniera di carbone vicino alla città di Palana. ...

