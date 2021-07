Nintendo Switch | l’aggiornamento consente di eliminare i dati inutili

(Di martedì 6 luglio 2021) Altolà ai: con l’ultimo aggiornamento diportare i software all’ultima versione sarà molto più facile! Non saràcomprensivo di temi e cartelle in cui gli utenti disperavano, ma l’update della console ibrida ci permetterà di sbarazzarci dei variche abbiamo accumulato col tempo. Purtroppo siamo ben abituati ai doloretti “di spazio” che vengono con i software come Fortnite, capaci di aggiornarsi una volta alla settimana. Per aggirare il problema è possibile ...

Pokémon Go compie oggi 5 anni e Niantic ha pensato bene di celebrare l'anniversario con un nuovo evento. Il gioco, la versione mobile dell'iconico franchise che continua a sbancare su Nintendo Switch, è stato lanciato ormai nel lontano 2016. Il titolo AR non è mai passato davvero di moda, anche grazie ai continui aggiornamenti, ricchissimi come nel caso di quello di luglio.

Nintendo ha lanciato l'aggiornamento di sistema 12.1.0 di Switch. Questa sembra essere una patch minore e consente agli utenti Switch di eliminare i vecchi dati per il software, per semplificare il download.