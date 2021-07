Meghan Markle, considerata «spietata» fin dall’inizio (Di martedì 6 luglio 2021) La Megxit e l’intervista bomba a Oprah Winfrey hanno scioccato il mondo. Windsor esclusi, con tutta probabilità. Che Meghan Markle non fosse «prevedibile», loro l’avevano capito «fin dal suo ingresso nella royal family». L’ex attrice già all’epoca, come ha rivelato il nuovo documentario di Itv Harry and William: What Went Wrong (Harry e William: Cosa è andato storto) a corte aveva «sconvolto tutti». Perché tutti avevano presto capito che «non era affascinante come sembrava». Secondo l’esperta reale Penny Junor, Meghan non ha mai fatto sforzi per nascondere ai reali la sua vera indole: «Ha arruffato le piume fin dal giorno in cui Harry la presentò agli augusti parenti come sua fidanzata». Robert Lacey, autore di Battle of brothers, ha aggiunto che l’ex attrice già all’epoca aveva chiaro in mente dove volesse arrivare: «Aveva un piano ben preciso. Me lo ha rivelato una persona molto vicina alla royal family». Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) La Megxit e l’intervista bomba a Oprah Winfrey hanno scioccato il mondo. Windsor esclusi, con tutta probabilità. Che Meghan Markle non fosse «prevedibile», loro l’avevano capito «fin dal suo ingresso nella royal family». L’ex attrice già all’epoca, come ha rivelato il nuovo documentario di Itv Harry and William: What Went Wrong (Harry e William: Cosa è andato storto) a corte aveva «sconvolto tutti». Perché tutti avevano presto capito che «non era affascinante come sembrava». Secondo l’esperta reale Penny Junor, Meghan non ha mai fatto sforzi per nascondere ai reali la sua vera indole: «Ha arruffato le piume fin dal giorno in cui Harry la presentò agli augusti parenti come sua fidanzata». Robert Lacey, autore di Battle of brothers, ha aggiunto che l’ex attrice già all’epoca aveva chiaro in mente dove volesse arrivare: «Aveva un piano ben preciso. Me lo ha rivelato una persona molto vicina alla royal family».

