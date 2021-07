Léa Seydoux e Tilda Swinton: fate largo alle regine di Cannes 2021 (Di martedì 6 luglio 2021) Stasera, con il primo red carpet del film Annette, si apre ufficialmente il Festival di Cannes 2021. Ma le regine della 74esima edizione della più importante kermesse cinematografica francese non ci saranno. La loro gloria verrà celebrata nei prossimi giorni. Quando tutti gli occhi saranno su di loro e suoi 4 film che presentano sulla Croisette. Mai due attrici avevano avuto tanto daffare a Cannes. Ma per due star internazionali, due dive come Léa Seydoux e Tilda Swinton sembra ordinaria amministrazione. Ecco chi sono le regine che si sfideranno sul red ... Leggi su amica (Di martedì 6 luglio 2021) Stasera, con il primo red carpet del film Annette, si apre ufficialmente il Festival di. Ma ledella 74esima edizione della più importante kermesse cinematografica francese non ci saranno. La loro gloria verrà celebrata nei prossimi giorni. Quando tutti gli occhi saranno su di loro e suoi 4 film che presentano sulla Croisette. Mai due attrici avevano avuto tanto daffare a. Ma per due star internazionali, due dive come Léasembra ordinaria amministrazione. Ecco chi sono leche si sfideranno sul red ...

Advertising

hanniesunshinee : RT @LouisVuitton: Un classico moderno. Nella nuova campagna Louis Vuitton, Lea Seydoux interpreta la borsa Capucines in un set autentico ed… - forsequalcu_eyo : RT @LouisVuitton: Un classico moderno. Nella nuova campagna Louis Vuitton, Lea Seydoux interpreta la borsa Capucines in un set autentico ed… - Simone76623275 : RT @LouisVuitton: Un classico moderno. Nella nuova campagna Louis Vuitton, Lea Seydoux interpreta la borsa Capucines in un set autentico ed… - Saldavy79 : RT @LouisVuitton: Un classico moderno. Nella nuova campagna Louis Vuitton, Lea Seydoux interpreta la borsa Capucines in un set autentico ed… - njallers : RT @LouisVuitton: Un classico moderno. Nella nuova campagna Louis Vuitton, Lea Seydoux interpreta la borsa Capucines in un set autentico ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Léa Seydoux Festival Cannes, al via l'edizione della ripartenza e delle star L'attrice francese che vedremo più spesso sulla Montée des Marches è però Léa Seydoux, protagonista di quattro film, di cui tre in concorso: 'France' di Bruno Dumont, 'The story of my ife' di Ildikò ...

Cannes riparte, al via la 74esima edizione L'attrice francese che vedremo più spesso sulla Montée des Marches è però Léa Seydoux, protagonista di quattro film, di cui tre in concorso: 'France' di Bruno Dumont, 'The story of my ife' di Ildikó ...

Cannes, Cotillard, Seydoux, Deneuve: la Francia schiera le sue star Corriere della Sera L'attrice francese che vedremo più spesso sulla Montée des Marches è però, protagonista di quattro film, di cui tre in concorso: 'France' di Bruno Dumont, 'The story of my ife' di Ildikò ...L'attrice francese che vedremo più spesso sulla Montée des Marches è però, protagonista di quattro film, di cui tre in concorso: 'France' di Bruno Dumont, 'The story of my ife' di Ildikó ...