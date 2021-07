Il Pd si vuole suicidare in aula: ddl Zan, resa dei conti al Senato il 13 luglio. Salvini: "Legge a picco? Colpa di Letta" (Di martedì 6 luglio 2021) Muro del Pd, che non vole prendere in considerazione alcun tipo di modifica al testo del ddl Zan, così come proposto dalla Lega con il supporto di Italia Viva e Matteo Renzi. Nelle ultime ore è saltato il tavolo di maggioranza: stop ai lavori dopo le richieste avanzate da Andrea Ostellari, il presidente leghista della Commissione. Nessun accordo, insomma: il testo finirà in aula così come è stato votato alla Camera. E così si procede verso il voto che si terrà il prossimo 13 luglio a Palazzo Madama, dove però i numeri sembrano non essere sufficienti. Insomma, il Pd, pur di non accettare alcun tipo di modifica al testo, rischia di andarsi a schiantare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Muro del Pd, che non vole prendere in considerazione alcun tipo di modifica al testo del ddl Zan, così come proposto dalla Lega con il supporto di Italia Viva e Matteo Renzi. Nelle ultime ore è saltato il tavolo di maggioranza: stop ai lavori dopo le richieste avanzate da Andrea Ostellari, il presidente leghista della Commissione. Nessun accordo, insomma: il testo finirà incosì come è stato votato alla Camera. E così si procede verso il voto che si terrà il prossimo 13a Palazzo Madama, dove però i numeri sembrano non essere sufficienti. Insomma, il Pd, pur di non accettare alcun tipo di modifica al testo, rischia di andarsi a schiantare. ...

Chiara Gualzetti funerale, mercoledì l'addio: "Tutti per lei" Poi i cambi di versione: alcune volte agisce per conto del demone, altre è Chiara che si vuole suicidare e lui la aiuta, altre è il fastidio dei suoi corteggiamenti. Un chiaro e lucido tentativo di ...

CPR Torino, Moussa Balde: svolta nelle indagini E' evidente come ha dichiarato il Consigliere regionale Grimaldi (LeU - Verdi) che chi si vuole suicidare non userà mai quel campanello. Un medico, la dott.ssa Marilena Manuele, intervenuta al ...

Il Pakistan vuole scrivere il copione per l'Afghanistan del futuro. A quattro mani con la Cina Per motivi diversi, Islamabad e Pechino hanno bisogno di controllare Kabul. Ben vengano dunque taliban e altri gruppi jihadisti addestrati dall'Isi, purché siano pronti all'occorrenza a scontrarsi tra ...

