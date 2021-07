Bollo auto | piacevole novità | cosa può cambiare a breve

(Di martedì 6 luglio 2021), attenzione alla grandea distanza di anni. La notizia fa felici tantissimi italiani Il, si sa, è una delle tasse più odiate dagli italiani. Al netto del fatto che nessuno è mai felice di sborsare cifre importanti per delle imposte tuttavia dovute, ci sono alcune in particolare che proprio non L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

18Zuliani : Occhio al bollo auto: cosa cambia adesso - quibresciait : Massardi (Lega): “La regione rimborsa il bollo auto 2020 agli agenti di commercio” - (red.) “Grazie anche all’impor… - TonusAldo : RT @LegaRegioneLomb: La #Lombardia rimborsa il #bollo auto 2020 agli agenti di commercio @FloMassardi (Lega): “Un bando da 7 milioni e 250… - Adimentsua : RT @ilgiornale: Una delle novità su scala nazionale riguarda il Superbollo. Le altre due, invece, sono legate a provvedimenti regionali htt… - ilgiornale : Una delle novità su scala nazionale riguarda il Superbollo. Le altre due, invece, sono legate a provvedimenti regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto

Un'altra scadenza alleggerirà le tasche degli italiani in questa estate che si preannuncia calda, e non solo dal punto di vista meteorologico. In questo caso parliamo del, la tassa automobilistica che, come è noto, è da versare entro la fine del mese successivo a quello dello scadenza. Ma all'orizzonte si profilano alcune interessanti novità che, se ...... è online la piattaforma dedicata alla domande di contributo per l'acquisto dielettriche : ... La domanda di contributo, in regola con il pagamento dell'imposta di, fa sapere Piazza Dante, ...Una delle novità su scala nazionale riguarda il Superbollo. Le altre due, invece, sono legate a provvedimenti regionali ...La vettura è intestata alla moglie spagnola, lui è residente a Genova e vive tra Liguria e Barcellona, la norma prevista dal decreto sicurezza ...