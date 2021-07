Australia annulla Gran Premio di Formula 1 e della MotoGp causa Covid “La normalità quando avremo fatto più vaccini”

(Di martedì 6 luglio 2021) “È molto deludente che questi eventi tanto amati non si possano tenere, ma questa è la realtàpandemia. Finché nontassi di vaccinazione molto più alti non possiamo tornare viverecerte situazioni”. Usa toni rammaricati il ministro dello Sport dello Stato di Victoria Martin Pakula, che ha annunciato la decisione delle autoritàne dire, per il secondo anno consecutivo-19, ildi1 e. Il Gp era già stato ...

'Sebbene siamo delusi dall'impossibilità di correre inin questa stagione, siamo fiduciosi di poter offrire altre 23 gare nel 2021 e abbiamo una serie di opzioni da portare avanti per ...Un'unanimità diplomatica che noni distinguo della Cina, che sul riscaldamento globale ... Riunione quasi in presenza, tranne per Cina, Brasile e. Russia e Corea del Sud inviano i ...Per il secondo anno consecutivo , a causa delle restrizioni e dei problemi logistici provocati dalla pandemia di Covid-19, gli organizzatori dei Gran Premi di ...Arriva il comunicato ufficiale: il GP d’Australia, già spostato nel calendario, è ora annullato. Fonte @Formula1.com. Gli organizzatori, insieme al governo locale e alla Formu ...