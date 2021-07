28 morti in un incidente aereo in Russia (Di martedì 6 luglio 2021) Un aereo passeggeri Antonov An-26 si è schiantato nel territorio russo della Kamchatka. Le comunicazioni dell’aereo si sono interrotte ed è scomparso dai radar mentre volava da Petropavlovsk-Kamchatsky alla città di Palana. Ecco la dinamica dell’incidente aereo in Russia. incidente aereo in Russia: cosa è successo? L’aereo ha lasciato l’aeroporto Elizovo alle 12:57, ora locale Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021) Unpasseggeri Antonov An-26 si è schiantato nel territorio russo della Kamchatka. Le comunicazioni dell’si sono interrotte ed è scomparso dai radar mentre volava da Petropavlovsk-Kamchatsky alla città di Palana. Ecco la dinamica dell’inin: cosa è successo? L’ha lasciato l’aeroporto Elizovo alle 12:57, ora locale

Advertising

periodicodaily : 28 morti in un incidente aereo in Russia #Russia #Palana - AnsaVeneto : Covid: Veneto, 97 positivi e zero morti nelle ultime 24 ore. Incidente sui tamponi è dello 0.38% #ANSA - NoiNotizie : Una ragazza di 24 anni di #Taranto ed un 33enne originario del barese morti nell'incidente in galleria dell'autostr… - StatiFrancesco : @_Carabinieri_ Travolge con il suo motoscafo un’imbarcazione con a bordo due giovani, morti nell’incidente nautico… - OlderGf : Dopo undici mesi sono ancora senza sepoltura il piccolo Gioele e la madre Viviana Parisi trovati morti a Caronia il… -