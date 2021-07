Spagna, Guardiola: 'Felice per Luis Enrique, merita tutto e di più' (Di lunedì 5 luglio 2021) Domani Italia e Spagna si affrontano a Londra in semifinale dell'Europeo per un posto in finale. Gli azzurri hanno battuto il Belgio ai quarti mentre gli spagnoli hanno eliminato la Svizzera. Pep ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 luglio 2021) Domani Italia esi affrontano a Londra in semifinale dell'Europeo per un posto in finale. Gli azzurri hanno battuto il Belgio ai quarti mentre gli spagnoli hanno eliminato la Svizzera. Pep ...

Advertising

CinqueNews : Euro 2020, Guardiola: «Felice per Luis Enrique, merita successo con la Spagna» - sportli26181512 : Spagna, Guardiola: 'Felice per Luis Enrique, merita tutto e di più': Le parole del tecnico del Manchester City sul… - twrobyeffe : @RealMarco94 @marcullo02 Che poi: Guardiola in spagna> ciclo dominante squadre spagnole in Europa Guardiola in germ… - cardylove2000mh : Non è 'colpa' di Guardiola ma in parte hanno ragione, il calcio si è evoluto e quasi tutte le nazionali più forti n… - OdeonZ__ : Da Ferran Torres a Laporte, la Spagna sogna con i ragazzi di Pep -