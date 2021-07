«Non ero neanche nato». La gaffe della giornalista Rai Scarnati con Barella, poi le scuse: «Mi dispiace» (Di lunedì 5 luglio 2021) La giornalista della Rai Donatella Scarnati è stata protagonista di una gaffe con Nicolò Barella durante la conferenza stampa del giocatore nel ritiro di Coverciano a due giorni da Italia Spagna, valevole per le semifinali di Euro 2020. Scarnati ha esordito chiedendo al giocatore di raccontarle le sue «Notti magiche», ovvero il Mondiale del 1990 che si è svolto in Italia (e che ha visto la vittoria della Germania in finale contro l’Argentina). Poi ha aggiunto: «Tu avevi circa sette anni…». Ma Barella si è girato verso di lei sorridendo e poi ha detto: ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) LaRai Donatellaè stata protagonista di unacon Nicolòdurante la conferenza stampa del giocatore nel ritiro di Coverciano a due giorni da Italia Spagna, valevole per le semifinali di Euro 2020.ha esordito chiedendo al giocatore di raccontarle le sue «Notti magiche», ovvero il Mondiale del 1990 che si è svolto in Italia (e che ha visto la vittoriaGermania in finale contro l’Argentina). Poi ha aggiunto: «Tu avevi circa sette anni…». Masi è girato verso di lei sorridendo e poi ha detto: ...

Advertising

matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - pierofassino : @laelius Non sono un simpaticone, si sa, ma il mio sostegno alle battaglie contro le discriminazioni e per diritti… - namdimplesmile : @cyphernsope Non volevo fare il tweet così però ero tentata - nextojortini : @matteolupi di questo mi dispiace molto, non ne@ero a conoscenza - softvhrry : @KittyHrry94 @Kttyv93 scs tanto non ci ero arrivata -