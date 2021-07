La variante Delta non frena le riaperture nel Regno Unito: liberi tutti dal 19 luglio. Addio a mascherine e distanza (Di lunedì 5 luglio 2021) Sebbene i contagi siano in aumento, dal 19 luglio nel Regno Unito cadranno le restrizioni anti-Covid. A detta del primo ministro Boris Johnson, «la pandemia non è finita, ma bisogna riaprire». E nel pomeriggio il premier britannico ha formalizzato l’allentamento delle restrizioni anti-contagio a partire dal prossimo 19 luglio, data in cui potranno riaprire locali notturni, non sarà più obbligatorio l’uso della mascherina al chiuso nei locali pubblici e non si dovrà più mantenere il distanziamento interpersonale di sicurezza. Johnson si è detto ottimista e «fiducioso» di poter procedere con l’allentamento delle restrizioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Sebbene i contagi siano in aumento, dal 19nelcadranno le restrizioni anti-Covid. A detta del primo ministro Boris Johnson, «la pandemia non è finita, ma bisogna riaprire». E nel pomeriggio il premier britannico ha formalizzato l’allentamento delle restrizioni anti-contagio a partire dal prossimo 19, data in cui potranno riaprire locali notturni, non sarà più obbligatorio l’uso della mascherina al chiuso nei locali pubblici e non si dovrà più mantenere il distanziamento interpersonale di sicurezza. Johnson si è detto ottimista e «fiducioso» di poter procedere con l’allentamento delle restrizioni ...

