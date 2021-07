La bolla di caldo Canadese verso l’Italia, in arrivo temperature record (Di lunedì 5 luglio 2021) Il centro meteo americano NCEP traccia linee di tendenza per i prossimi 45 giorni, di un’estate terribile per l’Europa.L’evoluzione climatica prospettata dal centro meteo americano NCEP – NOAA, propone la formazione di un insolito anticiclone su parte dell’Europa. Un’anomalia rilevantissima potrebbe formarsi su gran parte del Vecchio Continente, e generare un’ondata di calore da record.In particolare, nella parte orientale del continente europeo si formerebbe un’alta pressione con valori di straordinaria rilevanza per quella zona, che comprimerebbe l’aria nei bassi strati dell’atmosfera, accentuandone il calore. A fine giugno la temperatura ha raggiunto valori ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 5 luglio 2021) Il centro meteo americano NCEP traccia linee di tendenza per i prossimi 45 giorni, di un’estate terribile per l’Europa.L’evoluzione climatica prospettata dal centro meteo americano NCEP – NOAA, propone la formazione di un insolito anticiclone su parte dell’Europa. Un’anomalia rilevantissima potrebbe formarsi su gran parte del Vecchio Continente, e generare un’ondata di calore da.In particolare, nella parte orientale del continente europeo si formerebbe un’alta pressione con valori di straordinaria rilevanza per quella zona, che comprimerebbe l’aria nei bassi strati dell’atmosfera, accentuandone il calore. A fine giugno la temperatura ha raggiunto valori ...

