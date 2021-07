Kate Middleton in isolamento: è entrata a stretto contatto con un positivo (Di lunedì 5 luglio 2021) Kate Middleton è in isolamento perché è entrata in contatto con una persona positiva al Covid. Kensington Palace non precisa dove è avvenuto il contatto, ma riferisce che è accaduto “settimana scorsa”. Dunque, si ipotizza che possa essere avvenuto a Wimbledon. La scorsa settimana infatti Kate Middleton è tornata a Wimbledon per assistere al match tra Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares. Con lei nel Royal Box l’ex campione di tennis Tim Henman. La Duchessa nella stessa giornata ha incontrato Sally Bolton, chief executive di Wimbledon, e ha preparato ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 luglio 2021)è inperché èincon una persona positiva al Covid. Kensington Palace non precisa dove è avvenuto il, ma riferisce che è accaduto “settimana scorsa”. Dunque, si ipotizza che possa essere avvenuto a Wimbledon. La scorsa settimana infattiè tornata a Wimbledon per assistere al match tra Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares. Con lei nel Royal Box l’ex campione di tennis Tim Henman. La Duchessa nella stessa giornata ha incontrato Sally Bolton, chief executive di Wimbledon, e ha preparato ...

