Il gruppo BF Spa e ateneo Federico II insieme su tecnologie agricole

Napoli – Un accordo quadro di collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II è stato sottoscritto dal gruppo BF Spa, il più importante gruppo agroindustriale italiano, come rileva una nota dell'ateneo. "Negli ultimi anni, le tecnologie digitali si sono diffuse anche nel settore agricolo: agricoltura di precisione, agricoltura 4.0, tecnologie abilitanti, uso di Internet of Things(IoT), Big Data, Intelligenza Artificiale e robotica sono ormai tematiche chiave per supportare efficienza, qualità e sostenibilità delle filiere agroalimentari.

