F1 | Lewis Hamilton | “Ci rifaremo presto | bisogna stare uniti e lottare fino alla fine”

(Di lunedì 5 luglio 2021) La fuga di Max Verstappen è ormai appurata. L’olandese della Red Bull sta scappando via nella classifica del Mondiale di F1 a suon di vittorie. Dopo l’ultima, quella di ieri in Austria, le speranze didi tornare campione sembravano essere rimaste ben poche, come ammesso dal britannico: “Non sarà abbastanza per poter raggiungere le Red Bull. Loro sono ampiamente davanti”. Subito dopo però, non davanti ai microfoni, ma sul suo profilo Instagram, il pilota della Mercedes ha voluto ribadire che nulla è perduto. Il motto è chiaro: “”. Le sue parole: “In momenti come questo dobbiamo ...

"Till the end", fino alla fine.ha usato Instagram per lanciare il suo messaggio a chi lo ritiene ormai battuto da Max Verstappen. L'olandese della Red Bull sta mettendo il campione del mondo alle corde, con cinque ...Dopo anni di dominio del binomio- Mercedes il campionato è aperto con Max Verstappen, la Red Bull e la Honda che hanno finalmente costituito un pacchetto in grado di mettere più che ...Terzo trionfo consecutivo per il pilota della Red Bull che conquista anche l’Austria. Gara di rimonta per la Ferrari ..."Till the end", fino alla fine. Lewis Hamilton ha usato Instagram per lanciare il suo messaggio a chi lo ritiene ormai battuto da Max Verstappen. L'olandese della Red Bull sta mettendo il campione del ...