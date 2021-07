EssilorLuxottica | partnership con FIA per la sicurezza stradale

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) –e la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) annunciano il rinnovo della loro collaborazione per sensibilizzare gli utenti della strada sull’importanza di screening visivi periodici e, più in generale, di una buona vista alla guida per lae FIA promuoveranno un piano congiunto, con il supporto di enti pubblici e privati, facendo leva sulla loro capacità di innovazione e sulla loro presenza geografica. Ad agosto 2020, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha adottato la Risoluzione A/RES/74/299 che, oltre a proclamare il nuovo “Decennio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : EssilorLuxottica partnership

Teleborsa

e FIA promuoveranno un piano congiunto, con il supporto di enti pubblici e privati, facendo leva sulla loro capacità di innovazione e sulla loro presenza geografica. Ad agosto 2020, ...Lo scorso 21 giugnoha rinnovato l'accordo di licenza in esclusiva con il marchio Tory Burch. La, con scadenza al 31 dicembre 2030, riguarda progettazione, produzione e ...L'accordo quinquennale entrerà in vigore il 1° luglio con scadenza il 30 giugno 2026 e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni. EssilorLuxottica pensa di fare causa a GrandVision ...BELLUNO. EssilorLuxottica e Coach annunciano il rinnovo di un accordo di licenza esclusiva per la progettazione, la produzione e la distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a mar ...