Covid, le notizie di oggi. Johnson: "Stop a mascherine al chiuso e a distanziamento". LIVE (Di lunedì 5 luglio 2021) Il premier britannico confermerà oggi che, dal 19 luglio, in Inghilterra verranno abolite tutte le rimanenti restrizioni anti-Covid. L'Italia intanto ha tagliato il traguardo dei 20 milioni di vaccinati con entrambe le dosi. "Ma la sfida non è ancora vinta", avverte il ministro della Salute, Roberto Speranza. Prosegue il calo della curva epidemiologica

