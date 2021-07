Covid, D'Amato: 'Mai più Dad nel Lazio, a settembre ci sarà un'immunità diffusa' (Di lunedì 5 luglio 2021) l'obiettivo ambizioso del Lazio : 'Mai più studenti costretti alla '. Parola dell'assessore regionale alla Salute, che aggiunge: 'A settembre ci sarà una protezione diffusa, se riusciremo a vaccinare ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) l'obiettivo ambizioso del: 'Mai più studenti costretti alla '. Parola dell'assessore regionale alla Salute, che aggiunge: 'Aciuna protezione, se riusciremo a vaccinare ...

ProDocente : Covid, D’Amato (Lazio): “Mai più Dad, vaccineremo l’80% degli studenti” - OspedaleR : RT @ptvonline2001: D'Amato: 'A settembre nella @RegioneLazio la Dad non ci sarà. Riusciremo a vaccinare il 70-80 per cento degli studenti s… - orizzontescuola : Covid, D’Amato (Lazio): “Mai più Dad, vaccineremo l’80% degli studenti” - ptvonline2001 : D'Amato: 'A settembre nella @RegioneLazio la Dad non ci sarà. Riusciremo a vaccinare il 70-80 per cento degli stude… - rep_roma : Covid, Ciccozzi (Campus Biomedico) contro D'Amato: 'Richiami Astrazeneca, scelte del Lazio assurde e allarmiste' [d… -