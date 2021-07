Come sta Papa Francesco dopo l’intervento di ieri (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel pomeriggio di domenica era piovuto Come un fulmine a ciel sereno la notizia che il Santo Padre era stato ricoverato per stenosi diverticolare del sigma al Gemelli. Tra i fedeli, e non solo, la paura è stata che fosse accaduto qualcosa a Francesco. Una qualsiasi manifestazione acuta di un problema di salute che a 84 anni potrebbe significare molto. A distendere gli animi ci ha pensato un repentino comunicato dell’ufficio stampa vaticano in cui si annunciava che l’intervento era programmato da tempo e ad occuparsi del Pontefice sarebbe stato l’equipe guidata dal professor Sergio Alfieri, direttore dell’Unità operativa ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel pomeriggio di domenica era piovutoun fulmine a ciel sereno la notizia che il Santo Padre era stato ricoverato per stenosi diverticolare del sigma al Gemelli. Tra i fedeli, e non solo, la paura è stata che fosse accaduto qualcosa a. Una qualsiasi manifestazione acuta di un problema di salute che a 84 anni potrebbe significare molto. A distendere gli animi ci ha pensato un repentino comunicato dell’ufficio stampa vaticano in cui si annunciava cheera programmato da tempo e ad occuparsi del Pontefice sarebbe stato l’equipe guidata dal professor Sergio Alf, direttore dell’Unità operativa ...

