Calciomercato Lazio: in arrivo Luka Romero, visite mediche in settimana (Di lunedì 5 luglio 2021) Calciomercato Lazio, è fatta per Luka Romero del Maiorca. Il centrocampista effettuerà le visite mediche venerdì e firmerà per cinque anni La Lazio batte in un importante colpo di mercato in prospettiva futura. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, i biancocelesti hanno chiuso col Maiorca l’operazione Luka Romero. Il centrocampista classe 2004 sarà nella Capitale tra giovedì e venerdì per effettuare le visite mediche e apporre la sua firma su un contratto quinquennale. Romero, che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021), è fatta perdel Maiorca. Il centrocampista effettuerà levenerdì e firmerà per cinque anni Labatte in un importante colpo di mercato in prospettiva futura. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, i biancocelesti hanno chiuso col Maiorca l’operazione. Il centrocampista classe 2004 sarà nella Capitale tra giovedì e venerdì per effettuare lee apporre la sua firma su un contratto quinquennale., che ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, colpo in prospettiva: chiusa l'operazione Luka #Romero - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, si avvicina il ritorno di Felipe Anderson - DiMarzio : #Calciomercato, #Lazio | Il ritorno di #FelipeAnderson sempre più vicino: il giocatore conferma sui social - GiancarloPoli7 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Lazio, colpo in prospettiva: chiusa l'operazione Luka #Romero - enzolampard : È fatta Luka #Romero è della #Lazio in settimana sosterrà le consuete visite mediche! Colpaccio #calciomercato -