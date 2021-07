Berrettini-Auger-Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime si affrontano ai quarti di finale di Wimbledon 2021. In palio c’è una storica prima volta per entrambi in semifinale ai Championships. Il tennista romano ha riportato l’Italia ai quarti dopo 23 anni battendo Ivashka e proverà a ripetersi contro il suo grande amico. Più prestigiosa la vittoria del canadese, capace di superare in cinque set Zverev e a suo agio sull’erba. L’unico precedente è stato giocato proprio sull’erba due anni fa e vide la vittoria dell’azzurro in finale a Stoccarda. Il match andrà in scena mercoledì 7 luglio, con orario ancora ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteoe Felixsi affrontano ai quarti di finale di. In palio c’è una storica prima volta per entrambi in semifinale ai Championships. Il tennista romano ha riportato l’Italia ai quarti dopo 23 anni battendo Ivashka e proverà a ripetersi contro il suo grande amico. Più prestigiosa la vittoria del canadese, capace di superare in cinque set Zverev e a suo agio sull’erba. L’unico precedente è stato giocato proprio sull’erba due anni fa e vide la vittoria dell’azzurro in finale a Stoccarda. Il match andrà in scena mercoledì 7 luglio, conancora ...

