Vaccini Moderna e Pfizer, lo studio: “Protezione per anni dal covid” (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo uno studio della Washington University School of Medicine di St Louis non è detto che servano richiami dei Vaccini ogni anno. I Vaccini anti covid con prodotti scudo a mRna, come Pfizer e Moderna, sembrano in grado di indurre “una risposta persistente delle cellule B del centro germinativo, che consente la generazione di una Leggi su 2anews (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo unodella Washington University School of Medicine di St Louis non è detto che servano richiami deiogni anno. Ianticon prodotti scudo a mRna, come, sembrano in grado di indurre “una risposta persistente delle cellule B del centro germinativo, che consente la generazione di una

Advertising

mattinodipadova : Il calo di forniture Pfizer e Moderna costringe il Veneto a rallentare la campagna. A luglio la media scenderà dall… - Adnkronos : Studio Usa su #vaccinoCovid a mRna: 'Può proteggere per anni dal virus'. - igorlorenzo0 : RT @francobaietti: @gustinicchi IN SVIZZERA VENDONO GIÀ FARMACI PER RIMUOVERE I VACCINI MODERNA E PFIZER!!! - drconsulenze : RT @francobaietti: @Overbite71 @enkidC @d_essere @laperlaneranera @T_W_Zodiaco @SilvioFb66 @eretico_l @Beaoh11 @Marisab79879802 @biif @moda… - Pedrito_ElDrito : RT @francobaietti: @Overbite71 @enkidC @d_essere @laperlaneranera @T_W_Zodiaco @SilvioFb66 @eretico_l @Beaoh11 @Marisab79879802 @biif @moda… -