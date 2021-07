(Di domenica 4 luglio 2021)che marciano inquadrate e in mimetica, ma con le scarpe coial posto degli stivali dell’esercito: le immagini ufficiali delle esercitazioni per lamilitare del Giorno dell’Indipendenza hanno suscitato scalpore e indignazione in, al punto che la vice presidente del Parlamento Olena Kondratyuk ha chiesto un’indagine sulla vicenda e le scuse pubbliche delle autorità per aver “umiliato” le donne che “difendono l’indipendenza dell’con le armi in mano”. La numero due dell’organo legislativo ucraino ha sottolineato come oltre 13.500abbiano ...

HuffPostItalia : Soldate alla parata con i tacchi, bufera in Ucraina

Fra le foto ce n'erano alcune che mostravano lein marcia a ranghi compatti, con scarpe ...Rada, il Parlamento ucraino, i deputati vicini all'ex presidente Petro Poroshenko hanno ...... Andriy Taran, ad andare anche luiparata - prevista per il 24 agosto, che segnerà il 30esimo ... ha detto da Inna Sovsun, del partito Golos, rimarcando che leucraine rischiano la vita ...A handout photograph taken and released by the Ukrainian Defence ministry press-service on July 2, 2021 shows the Ukrainian female soldiers wearing heels while taking part in the the military parade r ...Il ministero della Difesa diffonde le immagini delle esercitazioni per la parata che segnerà il 30simo anniversario dell’indipendenza. «Servono scuse pubbliche» ...