Servizi (meno) segreti. Il prof. Teti spiega la rivoluzione 007 (Di domenica 4 luglio 2021) Se vuoi cambiare le regole, infrangile. Non sarà il fair play a decidere chi vincerà la competizione internazionale dell’intelligence e della cybersecurity nel terzo millennio. Lo spionaggio e controspionaggio ai tempi di TikTok, del 5G e dell’Intelligenza artificiale hanno poco e niente a che vedere con l’idea di intelligence che decenni di letteratura e cinema hanno fotografato nell’immaginario pubblico, spiega Antonio Teti, Responsabile del settore Sistemi informativi e Innovazione tecnologica dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, fra i massimi esperti italiani di intelligence, nel suo ultimo libro, “Spycraft revolution” (Rubbettino), con ... Leggi su formiche (Di domenica 4 luglio 2021) Se vuoi cambiare le regole, infrangile. Non sarà il fair play a decidere chi vincerà la competizione internazionale dell’intelligence e della cybersecurity nel terzo millennio. Lo spionaggio e controspionaggio ai tempi di TikTok, del 5G e dell’Intelligenza artificiale hanno poco e niente a che vedere con l’idea di intelligence che decenni di letteratura e cinema hanno fotografato nell’immaginario pubblico,Antonio, Responsabile del settore Sistemi informativi e Innovazione tecnologica dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, fra i massimi esperti italiani di intelligence, nel suo ultimo libro, “Spycraft revolution” (Rubbettino), con ...

