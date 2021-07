Ritorno in classe settembre, Pregliasco: “Senza vaccino per studenti, la variante Delta metterà a rischio la riapertura” (Di domenica 4 luglio 2021) Preoccupa la variante Delta per il Ritorno in classe. L’Italia punta a immunizzare l’80% della popolazione entro fine settembre, considerando anche 2,2 milioni di ragazzi nella fascia di età 12-16 anni. La vaccinazione, però, è a rilento per gli adolescenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 luglio 2021) Preoccupa laper ilin. L’Italia punta a immunizzare l’80% della popolazione entro fine, considerando anche 2,2 milioni di ragazzi nella fascia di età 12-16 anni. La vaccinazione, però, è a rilento per gli adolescenti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe settembre, Pregliasco: “Senza vaccino per studenti, la variante Delta metterà a rischio la riaper… - infoitinterno : Ritorno in classe solo per i vaccinati, Gissi (Cisl Scuola): “Senza obbligo vaccinale difficile negare diritto allo… - sergioleoortega : @barbarab1974 Anche nelle scuole, ormai si vuole imporre il pensiero unico: - recerusse : RT @danisetta: @artdielle @FaziEditore @erykaluna @recerusse @TLarina1837 @raf_rob @Basil_73 @ladivoralibri @Alidiste @LorenzDelPietro Giov… - nneditore : RT @danisetta: @artdielle @FaziEditore @erykaluna @recerusse @TLarina1837 @raf_rob @Basil_73 @ladivoralibri @Alidiste @LorenzDelPietro Giov… -