Paura nella notte a Roma, auto si ribalta: 19enne in codice rosso (Di domenica 4 luglio 2021) Attimi di Paura questa notte sul Lungotevere dei Vallati, in zona Trastevere a Roma, quando intorno all’una e trenta una Fiat 500 ha colpito tre veicoli in sosta e si è ribaltata all’altezza di Ponte Garibaldi. Rimaste coinvolte in questo brutto incidente due ragazze di circa vent’anni che fortunatamente sono riuscite ad uscire autonomamente dall’abitacolo. La 19enne alla guida dell’auto tuttavia a seguito del violento impatto è rimasta ferita ed è stata quindi trasportata al Santo Spirito in codice rosso. Sul posto sono intervenute le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021) Attimi diquestasul Lungotevere dei Vallati, in zona Trastevere a, quando intorno all’una e trenta una Fiat 500 ha colpito tre veicoli in sosta e si èta all’altezza di Ponte Garibaldi. Rimaste coinvolte in questo brutto incidente due ragazze di circa vent’anni che fortunatamente sono riuscite ad uscirenomamente dall’abitacolo. Laalla guida dell’tuttavia a seguito del violento impatto è rimasta ferita ed è stata quindi trasportata al Santo Spirito in. Sul posto sono intervenute le ...

