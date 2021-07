(Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti presso l’ospedaleper un’aggressione ai danni di un. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, un uomo che aveva accompagnato la moglie per una visita, all’uscita dal nosocomio aveva aggredito e colpito la vittima per futili motivi. L’aggressore, un 38enne napoletano con precedenti di polizia, è statoper minacce e ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, aggredisce un #infermiere all'ospedale Villa Betania: denunciato ** - francobus100 : Napoli: aggredisce e insulta l'ex, marocchino arrestato dalla polizia - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie A #Napoli aggredisce la #Ex: arrestato - - mattinodinapoli : Napoli: aggredisce e insulta l'ex, marocchino arrestato dalla polizia - zazoomblog : Napoli aggredisce una donna: arrestato 21enne ucraino - #Napoli #aggredisce #donna: #arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli aggredisce

. Stamattina una donna si è presentata al Commissariato Poggioreale per denunciare di essere vittima di comportamenti violenti da parte dell'ex compagno che si era recato presso il loro ...LA VIOLENZAla moglie e la nuora, marito violento arrestato al rione...NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’Ospedale Villa Beta ...Stamattina una donna si è presentata al Commissariato Poggioreale per denunciare di essere vittima di comportamenti violenti da parte dell’ex compagno che si era recato presso il loro appartamento per ...