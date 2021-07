Messina e i suoi modi di dire: perché si dice “mucca lapuni”? Attenzione a restare troppo a bocca aperta! (Di domenica 4 luglio 2021) perché a Messina si dice “mucca lapuni”? L’avviso ai creduloni: occhio a restare troppo a bocca aperta, potrebbe entrarci qualcosa di spiacevole Continua il viaggio di StrettoWeb nella tradizione messinese attraverso modi di dire, detti e proverbi. La lingua parlata custodisce spesso espressioni tipiche del luogo e dei territori limitrofi, introvabili e anche incomprensibili anche nelle stesse regioni, figuriamoci a distanze maggiori. Spesso alcuni termini vengono utilizzati, scherzosamente, per definire qualcosa o ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021)si”? L’avviso ai creduloni: occhio aaperta, potrebbe entrarci qualcosa di spiacevole Continua il viaggio di StrettoWeb nella tradizione messinese attraversodi, detti e proverbi. La lingua parlata custodisce spesso espressioni tipiche del luogo e dei territori limitrofi, introvabili e anche incomprensibili anche nelle stesse regioni, figuriamoci a distanze maggiori. Spesso alcuni termini vengono utilizzati, scherzosamente, per definire qualcosa o ...

Advertising

BottaroRosella : RT @raffaellapaita: Non realizzare il #PontesulloStretto di Messina dopo che, finalmente, ci sono certezze sull’alta velocità ferroviaria S… - cleghio : Seb. Messina . Sempre mitici i suoi pezzi così come i suoi tweet. - CausiLuigi : RT @raffaellapaita: Non realizzare il #PontesulloStretto di Messina dopo che, finalmente, ci sono certezze sull’alta velocità ferroviaria S… - the_dragos : RT @raffaellapaita: Non realizzare il #PontesulloStretto di Messina dopo che, finalmente, ci sono certezze sull’alta velocità ferroviaria S… - molinaro_enrico : RT @raffaellapaita: Non realizzare il #PontesulloStretto di Messina dopo che, finalmente, ci sono certezze sull’alta velocità ferroviaria S… -