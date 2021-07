LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: Pogacar stacca ancora tutti, Cattaneo scala la classifica! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Brutta crisi oggi per Gaudu. Il Francese taglia il traguardo a 7’31”. 17.44 Carapaz chiude a 30 secondi da Pogacar. Su una salita facile lo sloveno ha fatto il vuoto in un km… 17.43 Colbrelli chiude 3° di tappa a 5’48”! Arriva Pogacar a 6’01”. 17.42 Mattia Cattaneo, che nel finale ha fatto fatica, chiude 2° a 5’07” da O’Connor. Scalerà la classifica, è l’unica carta azzurra per un piazzamento dignitoso. 17.41 Carapaz ha stuzzicato il cane che dormiva…Ha attaccato e si è beccato lo scatto in faccia da parte di Pogacar…Allo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 Brutta crisi oggi per Gaudu. Ilse taglia il traguardo a 7’31”. 17.44 Carapaz chiude a 30 secondi da. Su una salita facile lo sloveno ha fatto il vuoto in un km… 17.43 Colbrelli chiude 3° di tappa a 5’48”! Arrivaa 6’01”. 17.42 Mattia, che nel finale ha fatto fatica, chiude 2° a 5’07” da O’Connor. Scalerà la classifica, è l’unica carta azzurra per un piazzamento dignitoso. 17.41 Carapaz ha stuzzicato il cane che dormiva…Ha attaccato e si è beccato lo scatto in faccia da parte di…Allo ...

