Inghilterra-Ucraina, due tifosi inglesi denunciati a Roma (Di domenica 4 luglio 2021) L'invasione di tifosi non c'è stata. Ma la giornata di Inghilterra-Ucraina, match dei quarti di finale all'Olimpico di Roma, è stata comunque all'insegna dei controlli e dell'allerta. Sono 52 i tifosi che dai controlli incrociati effettuati dalla polizia sulle liste degli arrivi e dei biglietti risultavano sospetti perché fuori tempo massimo per la quarantena. Raggiunti in albergo e invitati a non recarsi allo stadio, due inglesi avrebbero provato a eludere i controlli dicendo che erano arrivati nella Capitale qualche giorno prima in macchina. I due sono stati denunciati ...

