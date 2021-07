Inghilterra | disordini dopo la qualificazione in semifinale | 2 poliziotti feriti | 9 arresti

(Di domenica 4 luglio 2021) Si è chiuso con un bilancio di 9e due agentila serata dei festeggiamenti dell’la vittoria contro l’Ucraina e laalle semifinali di Euro 2020. Lo hanno confermato fonti di polizia. Tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aggressione a un poliziotto, quattro con l’accusa diviolenti, uno con l’accusa di lesioni personali e uno con l’accusa di ubriachezza e comportamento turbolento. Anche a Roma alcune denunce a tifosi britannici per falsa testimonianza, per aver provato ad eludere i controlli nonostante le restrizioni ...

E' di 9 arresti e due agenti feriti il bilancio dei festeggiamenti dopo la vittoria dell'Inghilterra contro l'Ucraina e la qualificazione alle semifinali di Euro 2020. Lo hanno confermato fonti di polizia. Brindisi, cori, bandiere e fiumi di birra a ponte Duca d'Aosta ed in alcune piazze del Centro. Da una parte gli inglesi, dall'altra gli ucraini.