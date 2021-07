Il Papa sarà operato oggi al Gemelli. L'intervento chirurgico era programmato (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico dovuto a una stenosi diverticolare sintomatica al colon. A operare il Pontefice sarà il professor Sergio Alfieri. Francesco è arrivato nella struttura ospedaliera senza scorta, accompagnato dal suo autista e da un suo stretto collaboratore. Occuperà il decimo piano del Policlinico. In mattinata, all'Angelus in Piazza San Pietro, aveva annunciato il prossimo viaggio pastorale a settembre in Ungheria e Slovacchia. Il Papa sarà a Budapest in occasione della Santa Messa conclusiva del ... Leggi su agi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI -Francesco è stato ricoverato al Policlinicoper undovuto a una stenosi diverticolare sintomatica al colon. A operare il Ponteficeil professor Sergio Alfieri. Francesco è arrivato nella struttura ospedaliera senza scorta, accompagnato dal suo autista e da un suo stretto collaboratore. Occuperà il decimo piano del Policlinico. In mattinata, all'Angelus in Piazza San Pietro, aveva annunciato il prossimo viaggio pastorale a settembre in Ungheria e Slovacchia. Ila Budapest in occasione della Santa Messa conclusiva del ...

