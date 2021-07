Dodicenne finisce sulla sedia a rotelle dopo seconda dose Pfizer La mamma | “Era sana”

(Di domenica 4 luglio 2021) E’ in lacrime davanti alle telecamere Stephanie De Garay,di una 12enne rimasta paralizzataladi vaccinoricevuta lo scorso 20 gennaio. La ragagazza sarebbe finita su unae sarebbe rimasta in fin di vita a seguito del richiamo vaccinale. 12enne in fin di vitaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

_Giulia_Sangio_ : RT @kr_carly17: ho visto un film che finisce “bene” ma tristissimo e mo sto a piagne come una dodicenne - nonpiucarly : ho visto un film che finisce “bene” ma tristissimo e mo sto a piagne come una dodicenne -

Ultime Notizie dalla rete : Dodicenne finisce

Teleclubitalia.it

...il traguardo e non pensavi mai che sarebbe arrivato! Arrivato? No! è un viaggio che non, ti ... Silvia Siravo? e tanti altri, tra cui Domenico Formato, che impersonò lo scugnizzo...LaMaggie e suo padre hanno il potere di rendere umani i personaggi dei romanzi. Ma c'e' ... Cercando di sopravvivere alla vita di strada,in un orfanotrofio, dove viene adottato da ...Finisce in arresto per l'abuso perpetrato ai danni di due dodicenni per mesi. Il responsabile un adolescente di appena 16 anni ...Prima il dodicenne malmenato sabato sera mentre stava andando al Pride all’Arco della Pace. Poi i due ragazzi aggrediti in via Manzoni mentre stavano andando a cena in bicicletta domenica sera: "Un uo ...