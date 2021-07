Da Bonucci a Chiellini, la rivincita di Kiev (Di domenica 4 luglio 2021) La finale Spagna - Italia finì 4 - 0 nel 2012: precedente più brutto di una rivalità che ebbe anche episodi da corrida come Tassotti - Luis Enrique di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) La finale Spagna - Italia finì 4 - 0 nel 2012: precedente più brutto di una rivalità che ebbe anche episodi da corrida come Tassotti - Luis Enrique di LEO TURRINI

Advertising

juventusfc : Forza, azzurri! ???? @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa e @fbernardeschi in campo alle 21:00 contro il Belg… - EnricoTurcato : Giorgio Chiellini Leonardo Bonucci Avevano ragione Conte, Mourinho, Allegri, Guardiola ecc PROFESSORI #BelgioItalia - EnricoTurcato : Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci possono diventare secondo e terzo giocatore italiano ???? nella storia a giocare… - ales5150 : The ideal team vs #Esp Donnarumma Di Lorenzo Bonucci Chiellini Bastoni… - Murtala85815135 : @FPLPriceChanges Spinazolla,Bonucci, Chiellini,Barella all better -