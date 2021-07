Amici | Rosa e Deddy | l’addio definitivo su Instagram e lo sfogo

(Di domenica 4 luglio 2021) Dopo la fine die le indiscrezioni, arrivafra. La ballerina e il cantante hanno smesso di seguirsi su, segno che la relazione fra i due non è terminata – come era stato ipotizzato – nel migliore dei modi. Un gesto, quello dei ragazzi, che è arrivato a sorpresa dopo settimane di silenzio sulla loro relazione, ed è stato seguito da unodi. Su Twitter il cantante ha scritto: “Le parole feriscono”, lasciando intendere di essere rimasto ferito da alcune affermazioni, ma senza fare il nome di ...

Advertising

TPilli : @Carmela29024055 @veronica_rosset @danielecoduti @rosa_francesca @milazzo_pietro Buongiorno e buona domenica a tutt… - zazoomblog : Amici 20 Deddy e Rosa Di Grazia sempre più lontani: il gesto inaspettato - #Amici #Deddy #Grazia #sempre - RominaGagliard7 : @___iamthequeen @ufratddeddy @rebeccalellii @sonodeddy Rispondere e capire e' x pochi. Cresci, ascolta la musica e… - zazoomblog : Amici Rosa e Deddy smettono di seguirsi su Instagram: le ambigue parole del cantante - #Amici #Deddy #smettono… - ildongoli : @zucche_rosa Volevo un po’ di incoraggiamento dagli amici ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Rosa

... la previsione sue Olindo Giangavino Sulas aveva fatto una previsione sulla vicenda die ...giornalismo... in piazza Santae sotto gli ampi portici. Per tutta la giornata, nelle vie e nelle piazze del ... un'entusiasmante avventura dedicata a famiglie,e appassionati, per scoprire la storia, la ...Tra creator di successo e giovani ex concorrenti di reality, sono in molti ad aver appena concluso gli Esami di Stato ...Dopo la fine di Amici e le indiscrezioni, arriva l’addio definitivo fra Rosa e Deddy. La ballerina e il cantante hanno smesso di seguirsi su Instagram, segno che la relazione fra i due non è terminata ...