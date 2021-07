Alba Parietti | “Ezio Bosso è stato l’incontro più sconvolgente della mia vita | con lui fu un rapporto devastante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 luglio 2021) Appena raggiunta la soglia dei 60 anni,si è raccontata in una lunga intervista al CorriereSera ripercorrendo la sua carriera, dagli anni ’80, e dal celebre sgabello di Galagoal, che “chissà che fine ha fatto”, agli anni 2000 e alla nuova carriera come opinionista. L’età, per, è solo un numero e di anni, confessa, “ne sente 30”. Quindi la showgirl ripercorre le fasisua, dall’adolescenza, quando piaceva “a tutti i maschi”, alle prime apparizioni in tv. Negli anni Novanta, dice, “si avvera tutto quello che non potevo neanche ...