Vaccini e Green Pass illegali venduti sul web | sequestrati 10 canali Telegram

(Di sabato 3 luglio 2021) Il dark web è ancora in prima pagina. Questa volta perillegalmente su internet tra i 100 e i 300 euro. Lo ha scoperto il nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza. Quest’ultimi hanno sequestrato 10sul web:10 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ansa . Nel giorno dell'entrata in vigore della certificazione vaccinale europea indispensabile per poter tornare a viaggiare liberamente si è scoperto chepass venivano venduti sul web a un prezzo che oscillava dai 110 ai 130 euro . Il tutto con garanzia di anonimato, tracciabilità della spedizione, imballaggio a temperatura refrigerata, ...... il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza ha "portato alla luce" una rete di malintenzionati che vendevaPass efalsi a prezzi variabili tra 100 e ...Nella fascia 12-19 anni mancano all’appello circa 13mila utenti. Buona adesione tra i 20-29enni. Un ricovero e un contagio ...Alcuni malintenzionati hanno messo in vendita sul Dark Web Green Pass e vaccini falsi. L'indagine ha portato anche al sequestro di alcuni canali Telegram.