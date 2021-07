Saldi, a Napoli inizio soft: sconti tra il 30% e il 50% (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Primo giorno di Saldi a Napoli ma al momento non si registrano file davanti ai negozi. Nelle vie dello shopping, il sabato mattina è scorso tranquillo anche se con il passare delle ore sta aumentando la gente in strada e nei negozi. Tra gli esercenti c’è ottimismo anche se – dicono – “sarà difficile recuperare quanto perso a causa dei lunghi periodi di chiusura imposti dalle norme anti covid“. Saldi che sono partiti in molti casi con sconti tra il 30 e il 50 per cento ma non manca chi già propone anche il 70 per cento. Ad attirare l’attenzione della gente soprattutto i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Primo giorno dima al momento non si registrano file davanti ai negozi. Nelle vie dello shopping, il sabato mattina è scorso tranquillo anche se con il passare delle ore sta aumentando la gente in strada e nei negozi. Tra gli esercenti c’è ottimismo anche se – dicono – “sarà difficile recuperare quanto perso a causa dei lunghi periodi di chiusura imposti dalle norme anti covid“.che sono partiti in molti casi contra il 30 e il 50 per cento ma non manca chi già propone anche il 70 per cento. Ad attirare l’attenzione della gente soprattutto i ...

