Roma, cinghiali 'accaldati' scendono in riva al lago per bere. Paura tra i bagnanti (Di sabato 3 luglio 2021) Roma – Oramai la Capitale si sta abituando a fare i conti con i cinghiali; se prima si avvistavano solo nelle campagne della periferia adesso frequentano tranquillamente zone urbane e abitate. L'ultima segnalazione è a Trevignano, proprio sul lago di Bracciano; in un caldo sabato di luglio molti si sono recati sulle sponde del lago per passare una giornata in tranquillità: giornata che si è poi trasformata in allarme e Paura. Leggi anche: Roma, famiglia di cinghiali accerchia e attacca la donna fuori il supermercato (VIDEO) lago di Bracciano: ...

