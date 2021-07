Ranieri sempre più vicino al Lille | accordo a un passo

(Di sabato 3 luglio 2021) Claudio, terminata l’esperienza alla Sampdoria, dovrebbe firmare nelle prossime ore con il. Le ultime Dopo aver lasciato la Sampdoria più di un mese fa, Claudiosi prepara ad una nuova avventura in Francia. Il tecnico romano allenerà il, vincitore dell’ultima Ligue 1. Come riporta Il Corriere dello Sport, saràil sostituto di Christophe Galtier, passato al Nizza. L’ex Sampdoria dovrebbe firmare con ilgià nelle prossime ore, per lui contratto biennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

