LIVE Sonego-Duckworth 3-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break ma gioco sospeso! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34 Matteo Berrettini invece è sul 3-3 nel primo set contro Aljaz Bedene: lo sloveno è al servizio sul 40-40. l’azzurro proverà a strappare il servizio al rientro in campo. 12.31 Lorenzo Sonego era avanti 4-2 nel primo set dopo 20 minuti grazie al break ottenuto nel sesto gioco. Ottimo inizio dell’azzurro a inizio match. 12.28 Piove a Wimbledon! Match sospeso sul campo 17. 4-2 break Sonego! Altro errore di rovescio di Duckworth in uscita dal servizio. 15-40 DUE ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34 Matteo Berrettini invece è sul 3-3 nel primo set contro Aljaz Bedene: lo sloveno è al servizio sul 40-40.proverà a strappare il servizio al rientro in campo. 12.31 Lorenzoera avanti 4-2 nel primo set dopo 20 minuti grazie alottenuto nel sesto. Ottimo inizio dela inizio match. 12.28 Piove a! Match sospeso sul campo 17. 4-2! Altro errore di rovescio diin uscita dal servizio. 15-40 DUE ...

