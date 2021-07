F1, Qualifiche GP Austria: Super Max in pole position (Di sabato 3 luglio 2021) Seconda tappa consecutiva in Austria per la F1. La pole position va a Max Verstappen, padrone assoluto della pista La F1 resta in Austria per il secondo appuntamento stagionale consecutivo. Dopo 3 sessioni di prove libere, si fa sul serio per la pole position. Dopo un’intensa sessione di qualifica, la pole position se la prende il padrone di casa Max Verstappen con la Red Bull. Straordinario secondo posto per Lando Norris, solo seconda fila per Lewis Hamilton. Delude la Ferrari, fuori addirittura dalla Q3. Q1 – La prima sessione delle ... Leggi su zon (Di sabato 3 luglio 2021) Seconda tappa consecutiva inper la F1. Lava a Max Verstappen, padrone assoluto della pista La F1 resta inper il secondo appuntamento stagionale consecutivo. Dopo 3 sessioni di prove libere, si fa sul serio per la. Dopo un’intensa sessione di qualifica, lase la prende il padrone di casa Max Verstappen con la Red Bull. Straordinario secondo posto per Lando Norris, solo seconda fila per Lewis Hamilton. Delude la Ferrari, fuori addirittura dalla Q3. Q1 – La prima sessione delle ...

