Euro2020, Barella segna e fa ‘risorgere’ Immobile: i meme virali su Twitter (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia torna a Wembley, il tempio del calcio londinese, dove martedì 6 luglio giocherà la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Gli azzurri hanno disputato una partita bellissima contro un Belgio molto aggressivo. 2 a 1 il risultato finale, grazie ai gol di Barella, Insigne e Lukaku su calcio di rigore. Le uniche due note stonate della magica notte tedesca – l’incontro si è giocato in Germania, a Monaco di Baviera – sono state il grave infortunio di Leonardo Spinazzola e la non perfetta serata di Ciro Immobile. LEGGI ANCHE –> Euro2020, così i tabloid inglesi hanno suggerito ai tifosi il modo per aggirare la quarantena e arrivare a ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia torna a Wembley, il tempio del calcio londinese, dove martedì 6 luglio giocherà la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Gli azzurri hanno disputato una partita bellissima contro un Belgio molto aggressivo. 2 a 1 il risultato finale, grazie ai gol di, Insigne e Lukaku su calcio di rigore. Le uniche due note stonate della magica notte tedesca – l’incontro si è giocato in Germania, a Monaco di Baviera – sono state il grave infortunio di Leonardo Spinazzola e la non perfetta serata di Ciro. LEGGI ANCHE –>, così i tabloid inglesi hanno suggerito ai tifosi il modo per aggirare la quarantena e arrivare a ...

