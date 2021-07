Covid oggi Liguria, 7 contagi e 1 morto: bollettino 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 7 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 3 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 2.346 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.0161 tamponi antigenici rapidi. Da ieri registrato 1 morto, i decessi sono 4.352 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. I pazienti ricoverati per Covid sono 20, in terapia intensive 6 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 7 ida coronavirus in, 3, secondo i dati deldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 2.346 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.0161 tamponi antigenici rapidi. Da ieri registrato 1, i decessi sono 4.352 dall’inizio dell’epidemia di-19. I pazienti ricoverati persono 20, in terapia intensive 6 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

