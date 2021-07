Bitonto: festa per la vittoria dell'Italia in 20 sull'autocarro, autista accelera e cadono tutti (Di sabato 3 luglio 2021) Ieri sera grande vittoria dell'Italia agli Europei, la Nazionale Italiana di calcio ha vinto contro il Belgio. In tanti si sono riversati in strada per festeggiare questo grande traguardo e non sono mancati episodi al 'limite' che per fortuna non hanno provocato conseguenze ai protagonisti, ma solo tanto spavento. Italia in semifinale agli Europei, la gioia dei tifosi: festeggiamenti in strada tra bandiere, caroselli di auto (e qualche incoscienza) È stata incontenibile la gioia in tutta Italia, come a Bari e provincia. Tra clacson, trombette e caroselli di auto con tanto di bandiere ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 luglio 2021) Ieri sera grandeagli Europei, la Nazionalena di calcio ha vinto contro il Belgio. In tanti si sono riversati in strada per festeggiare questo grande traguardo e non sono mancati episodi al 'limite' che per fortuna non hanno provocato conseguenze ai protagonisti, ma solo tanto spavento.in semifinale agli Europei, la gioia dei tifosi: festeggiamenti in strada tra bandiere, caroselli di auto (e qualche incoscienza) È stata incontenibile la gioia in tutta, come a Bari e provincia. Tra clacson, trombette e caroselli di auto con tanto di bandiere ...

Advertising

Telebari : Euro 2020, festa per l’Italia in semifinale. In 20 sull’autocarro a Bitonto: l’autista accelera e cadono tutti - VI… - daBitonto : #Bitonto #ItaliaBelgio 2-1. E la festa diventa inciviltà: col motocross sulla scalinata del teatro e tutti giù da u… - CalcioWebPuglia : 2 luglio 2021 - Bitonto calcio: festa per il centenario - CalcioWebPuglia : Bitonto e la festa del Centenario: parla il vice presidente Antonello Orlino - daBitonto : Mons. Giuseppe Satriano riceve da #PapaFrancesco il pallio nella Basilica Vaticana di San Pietro. “L’imposizione de… -