Allarme sull’acqua in bottiglia | “ha un gusto disgustoso” | noto marchio nella bufera

Leggi su chenews

(Di sabato 3 luglio 2021) L’acqua inè il prodotto alimentare più consumato, soprattutto in estate. Ma cosa succede se emana cattivo odoro ed il sapore è disso? E’ quanto accaduto ad una consumatrice.(AdobeStock)Da moltissimi anni, da maggio a settembre, che Studio Aperto consiglia ai cittadini di bere molta acqua durante il giorno, per non rimanere disidratati durante le ore dove le temperature sono molto elevate. Una raccomandazione più che giusta, utile soprattutto a chi soffre di una pressione molto bassa. Nei supermercati, si ci fate caso, gli scaffali che contengono l’acqua insono quasi ...